Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Okullarda bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak ve sistem yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak.

Eğitim-öğretimde değişime gidiliyor. Okullarda ölçme ve değerlendirme sistemi artık tüm kademelerde yapılandırılacak. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, oluşturulacak ölçme ve değerlendirme sistemi kapsamında öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin artırılması, ölçme süreçlerinin dijital ortama taşınması ve öğrencilerin öğrenme çıktılarının bütüncül biçimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Ölçme ve değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak.

Öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabileceği süreç odaklı ve oyun temelli etkinlik örneklerinin yer aldığı materyaller hazırlanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren Okul Tabanlı İzleme uygulanarak öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek.

ARTIK YENİ YÖNTEMLER UYGULANACAK

Ayrıca ölçme ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. İki yıllık döngüler halinde ve 4, 8 ile 10'uncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek.

Merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak ve yapay zekâ kullanımı ile açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak.

MİLLİ, MANEVİ, AHLAKİ VE EVRENSEL DEĞERLER ESAS ALINACAK

Programa göre, öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) çerçeve öğretim programına uygun yardımcı ders materyalleri ve e-içerikler hazırlanacak, ayrıca programı destekleyici atölye programları geliştirilerek merkezlerin gelişimi ve nitelikleri artırılacak.

Yaygın eğitim dahil tüm öğretim programlarında belirlenecek öncelikli kazanımlar doğrultusunda dijital eğitim içerikleri geliştirilecek.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçişte hazırlanan eğitim programlarının içeriği güncellenecek.

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek, okul yöneticiliği yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için kurumsal yapı oluşturularak yönetici sertifika programları uygulanacak.

Yönetici yetiştirme sertifika programına yönelik çalıştay, seminer ve toplantılar yapılacak.

HEDEF ODAKLI EĞİTİM

Toplumda fikri mülkiyet bilincinin artırılması ve yayılması sağlanacak, hedef odaklı eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Çocuklarda ve gençlerde telif hakları bilincinin oluşturulması için ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına telif haklarına yönelik içerikler eklenecek ve tespit edilen derslerin müfredatı telif haklarını içerecek şekilde yenilenecek.

Bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak.

