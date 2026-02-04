Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor
Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman’da kentin simgesi olan saat kulesi 6 Şubat depreminin yaşandığı anı unutturmamak için üç yıldır 04.17’de tutuluyor.
6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından Adıyaman’da zaman felaketin başladığı o anda durdu.
Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.
Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi.
Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin ilk iki yıldönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.
