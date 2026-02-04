  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Deneyince farkını göreceksiniz! En iyi kahve demlemenin 7 altın kuralı Anlaştılar ve geri alacaklar... Fenerbahçe durmuyor! Kante sonrası bir bomba transfer Dijital geçmişiniz geleceğinizi karartmasın! Lağım daha tam patlamamış! Asıl kıyamet, bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak Koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor! Baharın habercisine dokunan yandı İşte bu son klinik çalışmalar... Damarları iyileştiren 2 besini bilim öneriyor Yeniden inşa için rekor kaynak: Dış finansman 8,7 milyar dolara dayandı Türkiye’yi sarsan vahşette şok detay! Oğlunu ve karısını boğup kanlarıyla duvara bu notu yazmış Epstein'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte böyle geberdi!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman’da kentin simgesi olan saat kulesi 6 Şubat depreminin yaşandığı anı unutturmamak için üç yıldır 04.17’de tutuluyor.

#1
Foto - Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından Adıyaman’da zaman felaketin başladığı o anda durdu.

#2
Foto - Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

#3
Foto - Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi.

#4
Foto - Acı ilk günkü gibi taze! Bu saat 3 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin ilk iki yıldönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL
Ekonomi

İslam Memiş: Gram altın Kapalıçarşı’da 14 bin TL

Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken gram altın Kapalıçarşı’da yoğun talep ve işçilik maliyetiyle 14 bin liraya çıktı..
İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme
Gündem

İstanbul'da Türk bayrağına kalleş saldırı! Haramzade hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde asılı Türk bayrağını koparan bir şahıs, bayrağı yere indirip üzerine bastı. E..
Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı
Gündem

Yunanistan’dan beklenmeyen karar! FETÖ'cüler şoku yaşadı

15 Temmuz hainlerine yıllarca kucak açan Yunanistan, FETÖ’cülerin “ulusal güvenlik tehdidi” diyerek oturum ve iltica izinlerini iptal etmeye..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz
Teknoloji

Galaxy S26 fiyatları şaşırttı: Giriş modeli zamlı, Ultra sürpriz

Galaxy S26 serisinin sızan fiyatları teknoloji meraklıları arasında şimdiden tartışma başlattı. Maliyet artışları giriş modelinde fiyatların..
Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti

Halep'te bulunan bir tünelde arama sırasında meydana gelen patlamada 3 Suriye askeri hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23