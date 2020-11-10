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Eğitim Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?
Eğitim

Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda tatil takvimi belirlendi. Koronavirüs nedeniyle geç açılan okullarda Kasım ayında yapılması beklenen ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:16:00 -
Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?

Öğrenciler ve veliler okul ara tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan okullarda tatil uygulamasının bu yılda da devam edip etmeyeceği son günlerde en çok araştıralan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?

Okullarda kasım ara tatili ne zaman olacak?

Okulların tatil takvimi, bu yıl da belirlenen akışa göre devam edecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, birinci dönem ise 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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