Okullarda ahlaksızlık diz boyu! Kadın öğretmenden mide bulandıran hareket

İstanbul'da iddiaya göre, özel bir okulda beden eğitim öğretmenliği yapan 28 yaşındaki S.İ. lise son sınıftaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen kadın öğretmen, "Ben sadece kadınlara ilgi duymuyorum. Erkek arkadaşlarım da oldu" dedi.

İğrenç olay İstanbul Tuzla'da yaşandı.

Bir özel okulda geçtiğimiz aylarda meydana gelen skandalda iddiaya göre, beden eğitimi öğretmeni S.İ., 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

Kız öğrencisini kendi evine götürdüğü, sarılıp öpmeye çalıştığı ve birlikte uyumak istediği iddia edilen 28 yaşındaki öğretmen hakkında 17 yaşındaki kız öğrencisinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan tutuklama talebi

Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan beden eğitimi öğretmeni, emniyet işlemlerimin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinden sonra ise 28 yaşındaki S.İ., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda beden eğitimi öğretmeni S.İ., öğrencisiyle ilişkisi olduğunu reddederek, "Ben bahsi geçen öğrencinin dersine dahi girmem. Çeşitli sporlara ilgili duydukları için son sınıflar benimle iletişime geçerler. Ben böyle bir suçlama nedeniyle çok şaşkınım. Ben tümüyle kadınlara ilgili duymuyorum, zamanında erkek arkadaşım da oldu.

Fakat öğrencimin kızlara ilgisinin olduğunu sözlerinden biliyordum" şeklinde konuştu.

100 metreden fazla yaklaşmayacak

Hakimlik, sorgusunun bitiminde şüpheli beden eğitimi öğretmeni S.İ.'nin suç vasfının şüpheli lehine dönme ihtimali, mevcut delil durumu ve tutuklamayla umulan faydanın adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği gerekçeleriyle yurt dışına çıkamama, haftanın 3 günü imza atma ve olayda adı geçen kız öğrencisine 100 metreden fazla yaklaşmama şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.