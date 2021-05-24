Bazı kurumlar ve sınıflar haricinde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitim süreci devam ederken öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte okulların ne zaman tatile gireceği merak konusu oldu.

Okullarda 2. dönem ne zaman sona erecek?

Yaz tatilinin başlayacağı tarih netleşti. Okullar 2 Temmuz 2021 tarihinde kapanacak ve yaz tatiline girilecek.

Hangi kurum ve sınıflarda yüz yüze eğitim devam ediyor?

Okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında 17 Mayıs tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği duyuruldu.

Diğer kademlerde yer alan öğrenciler ise 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim görecek.