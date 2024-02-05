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Gündem Okullarda 2. dönem başlıyor! Ders zili bugün çalacak
Gündem

Okullarda 2. dönem başlıyor! Ders zili bugün çalacak

Yeniakit Publisher
2024-02-05 09:34:00 -
Okullarda 2. dönem başlıyor! Ders zili bugün çalacak

Yarıyıl tatili bugün itibariyle sona erdi. 20 milyon öğrenci için 2.dönem başlıyor. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla dolu bir ikinci dönem olacak. YKS başvuruları ise 26 Şubat'a kadar sürecek.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci, ders zilinin çalmasıyla birlikte ikinci döneme adım atacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmeyeceğini belirten bir yazı göndermişti. Tatil süresince öğrenciler dinlendi ve enerji topladı.

İkinci dönem ara tatili 5 Nisan'da başlayacak

İkinci dönem ara tatili 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve 15 Nisan'da öğrenciler derslere kaldığı yerden devam edecek.

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıflar sınav heyecanı yaşayacak.
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LGS 2 Haziran'da, YKS 8-9 Haziran'da

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8 ve 9 Haziran'da yapılacak.YKS'ye katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak.

Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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