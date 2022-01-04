Okullar yarın tatil mi? Yarın okul var mı? Van’da yarın okul var mı, tatil mi?

Van'da, akşam saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar Van-Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi`nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Van'da okullar tatil mi? 5 Ocak'ta kar tatili olacak mı? Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Tüm veli ve öğrenciler, Van Valiliğinden yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Va’da okullar tatil mi?

Van'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, 5 ilçede okullar 3 Ocak günü tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 03.01.2022 Pazartesi günü Özalp, Saray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba İlçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar (liseler dahil) 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir." dedildi. denilmişti. Bugün tatil yapan öğrenciler 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Özalp, Saray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da okul var mı? sorusunu sormakta. Van Valiliği yarın okulların tatil edilip edilemyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.