Okullar uzaktan eğitime geçer mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Uzaktan eğitim ocak ayında başlayacak mı? Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, uzaktan eğitim başlar mı? İlkokullarda uzaktan eğitim olacak mı? Liseler de uzaktan eğitim başlar mı ne zaman?
Koronavirüs salgınında yeni varyantlar herkesi kaygılandırıyor. Avrupa’da artan vakalar sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Uzmanlar, ocak ayında Türkiye’de de yaygın varyantın omicron olabileceğini belirtiyor. Peki, okullar uzaktan eğitime başlayacak mı?
Okullar uzaktan eğitime geçer mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Bazı üniversiteler artan vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitime geçti. Bu sebeple ilkokullarda, liselerde uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda uzaktan eğitimin söz konusu olmayacağını ifade etmişlerdi. Konu hakkında ise güncel bir açıklama bulunmuyor.