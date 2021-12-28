Okullar uzaktan eğitime geçer mi? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Uzaktan eğitim ocak ayında başlayacak mı? Omicron varyantının hızla arttığı ülkelerde pek çok kısıtlama uygulanmaya başladı. Ülkemizde de omicron varyantının görülme oranı artıyor. Bu sebeple hem aileler hem de eğitimciler yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, uzaktan eğitim başlar mı? İlkokullarda uzaktan eğitim olacak mı? Liseler de uzaktan eğitim başlar mı ne zaman?