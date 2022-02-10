Koronavirüs salgınının başında sosyal mesafeyi koruyabilmek adına okullar uzaktan eğitime geçti. Söz konusu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl zaman zaman okullar açılsa da öğrenciler genellikle uzaktan eğitime devam etti. 6 Eylül 2021’de ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze olarak başladı. Geride kalan süreçte ise vaka çıkan sınıflar hariç topluca bir okul kapanması yaşanmadı. Vakaların 100 binlere gelmesiyle akıllara yeniden ‘Uzaktan eğitime geçilir mi?’ sorusu geldi.

Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? Okullar kapanacak mı Mahmut Özer açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin sadece 434'ünde bir vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. İnşallah Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sürecin başarılı devam etmesi için tüm arkadaşlarının sahada olduğunu belirterek, "Bizler de sahadayız. Pazartesi İstanbul'da, salı günü Konya'da, bugün de güzel şehrimiz Ordu'dayız. Bu süreçte Ordu'da alınan önlemleri, süreç yönetimini arkadaşlarımızla değerlendirme imkanımız olacak. Aynı zamanda Ordu'daki eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.