Omicron varyantının etkisi ülkemizde görülmeye başlandı. Günlük vaka sayısı 39 bini aştı. Aileler ve öğretmenler ise yeniden uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim başlar mı?

Okullar uzaktan eğitime başlayacak mı? Okullar ne zaman uzaktan eğitime geçer?

30 Aralık Perşembe günü 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 854 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor” paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada “Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.