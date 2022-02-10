Okullar tatil mi son dakika! Okul tatili olan il ve ilçeler hangileri? Valilik kar tatili açıklaması:

Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar bugün tatil edildi? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe okul tatil haberleri... Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Konya'da okullar tatil mi?

Konya'da etkili olan kar nedeniyle Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı duyuruldu.

Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Karaman'da okullar tatil mi?

Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle bugün merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Çankırı'da okullar tatil mi?

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkes'teki tüm ilk ve orta dereceli okullar 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildi. Orta ve Yapraklı ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Niğde'de okullar tatil mi?

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Bayburt'ta okullar tatil mi?

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.