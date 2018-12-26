Okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Kar hangi illerde etkili oluyor? Kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi? Meteoroloji son dakika kar uyarısı geldi. Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada vatandaşlara kar uyarısında bulundu. İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı bazı illerde okulların tatil olmasına neden olurken, İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili olmadı. Peki kar hangi illerde etkili oluyor? Meteoroloji son dakika hangi illere kar yağacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu...

Ankara'da okullar tatil mi? Başken Ankara başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası başkentteki birçok üniversite de eğitime ara verme kararı aldı. Üniversitelerin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden yapılan duyurulara göre, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesinin Beytepe yerleşkesinde eğitime bir süreyle ara verildiği belirtildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi de Bağlum yerleşkesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyururken, Balgat yerleşkesinde ise ders ve sınav programlarında değişiklik olmadığını açıkladı. Bilkent Üniversitesi ise sabah derslerinin ve sınavların saat 12.30'a kadar iptal edildiğini, öğleden sonraki derslerin durumunun ise sabah saatlerinde yapılacak değerlendirmeden sonra ilan edileceğini bildirdi.

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı 26 Aralık Çarşamba günü, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Kütahya'da kent merkezi ile Gediz ilçesi hariç diğer tüm ilçelerdeki okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi. Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Bu arada, Çankırı Karatekin Üniversitesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Üniversitedeki engelli ve hamile memurların da izinli olduğu bildirildi. Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

Eskişehir, Denizli, Samsun kara teslim

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Baklan, Bekilli, Çal, Çivril ve Güney ilçelerinde bugün eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında ayrıca, "Pamukkale ilçemizde, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere mahallelerimizdeki okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Babadağ ilçemizde de kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü taşıma kapsamındaki öğrencilere okullar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba günü tatil edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği bildirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyleYunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ise ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gaziler, özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Amasya'da valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının bugün için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat'ta kar etkili oluyor

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı dolayısıyla Tokat genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Bu arada il genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Karaman'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle bugün kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.