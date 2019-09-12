Okullar şimdi daha güvenli

Ankara

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin okullardaki kullanımı yaygınlaştırılarak öğrencilerin daha güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Güvenli Okul Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünce riskli olduğu belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için 6 sabit ve bir hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri tedarik edilerek okullara kurulması amaçlandı.

Kameralarla öğrencilerin derste ve teneffüste oldukları sırada okul ve etrafının daha etkin şekilde izlenmesi mümkün hale geldi. Söz konusu sistemler 7/24 kayıt yaparken, okulların güvenliği pekiştirildi.

Tedarik edilen güvenlik sistemleri sayesinde, okul ve okul çevresinin, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerinin sağlanmasına, muhtemel şiddet olaylarından ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korunmalarına katkıda bulunuldu.

Proje kapsamındaki 762 okulun tamamında kurulumlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanarak, sistemler Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.