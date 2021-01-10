  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

15 tatili ne zaman başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde eğitim online olarak devam ediyor. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Okullar ne zaman tatil olacak? | 15 tatili ayın kaçında başlayacak? | Yarıyıl tatili ne zaman? | Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 22:42:00 -
Okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ayın kaçında? | Ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim sona erecek ve 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildi. Bu sebeple öğrenciler üç hafta tatil yapacak. Dersler 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat Pazartesi günü hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor.

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?
Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?

Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı!
Dünya

Bu fotoğraf Yunanistan'ı karıştırdı! "Bizi bırakıp Türkiye'ye yöneliyor"

Yunan basını, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyareti sırasında ASELSAN'a yaptığı ziyareti hazmedemedi.
Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı
Spor

Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı

Göztepe teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun istifayı kabul ettiği belirtildi..
Pakistan’da patlama
Dünya

Pakistan’da patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çarşı içerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay