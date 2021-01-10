Yarıyıl tatili ayın kaçında? | Ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman tatil olacak? | Yarıyıl tatili ne zaman?

31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim sona erecek ve 25 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak. İkinci ara tatil ile yarıyıl tatili birleştirildi. Bu sebeple öğrenciler üç hafta tatil yapacak. Dersler 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat Pazartesi günü hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor.