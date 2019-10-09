2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de çalan ilk zilli birlikte başladı. İlk haftaların ardından okullarda sınav dönemleri de yaklaştı. Öğrenciler için yoğun geçeceği belli olan eğitim öğretim yılı nedeniyle birçok kişi ilk ara tatilin ne zaman olacağını araştırır oldu. İşte, “Okullar ne zaman tatil olacak?” sorusunun cevabı…

Bu yıl ilk kez iki ara tatil uygulaması gerçekleştirilecek. 15 Tatil olarak bilinen sömestr tatili dışında eğitim öğretim yılı içerisinde farklı dönemlerde iki ayrı tatil daha uygulanacak. Okullarda derslerin yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte birçok öğrenci ve veli "Ara tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı aratmaya başladı.

Ara tatil ne zaman?

Ailecek tatil planları kuranlar için de ara tatil zamanını öğrenmek çok önemli. İşte, geldik merak ettiğiniz, "Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?” sorusunun yanıtı.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan bilgiye göre ilk ara tatil 18 Kasım'da başlayıp 22 Kasım'da sona erecek.

15 Tatil ne zaman?

Öğrencilerin ilk dönem karnelerini alacağı 15 Tatil yani yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. Okullar 3 Şubat'ta yeniden başlayacak.

2. ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil ise 6 Nisan'da başlayıp 10 Nisan'da sona erecek.