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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ayın kaçında kapanacak? Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler haziran ayına kısa bir süre kala okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Bu sene yaz tatili olmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 08:46:00 -
Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Tam kapanmanın ardından 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 1 Haziran’dan itibaren kademeli olarak diğer sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlaması bekleniyor. Ancak hangi sınıflarda ne zaman yüz yüze eğitimin başlayacağı henüz açıklanmadı. Peki, okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz’a kadar açık kalacağına dair bir açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var” ifadelerini kullanmıştı. Sene başında açıklanan 2020-2021 eğitim öğretim planında ise okulların 18 Haziran’da tatile gireceği belirtilmişti.

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