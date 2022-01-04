Okullar kapanır mı? Koronavirüs vakaları omicron varyantıyla birlikte ciddi artış göstermeye baladı. Bu sebeple pek çok kişi okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlar?

Yılın ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz eğitim öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir."

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.