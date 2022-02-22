Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının neredeyse tamamında uzaktan eğitim yapıldı. Öğrenciler bir buçuk yıllık sürecin çok az bir kısmını okullarda geçirdi. Alınan önlemler, aşılamada gelinen noktayla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimle başladı. 6 Eylül’de başlayan ilk dönem 221 Ocak Cuma günü dağıtılan karnelerle noktalandı. İkinci dönem ise 7 Şubat’ta başladı. Pek çok öğrenci ise ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman kapanacak 2022 ikinci ara tatil ne zaman başlıyor?

Bilindiği gibi son yıllarda ara tatil uygulaması hayata geçirildi. Öğrenciler yarıyıl tatilinin yanı sıra kasım ve nisan aylarında da birer haftalık ara tatiller yapıyor. Şubat ayının son günlerine yaklaşılırken pek çok kişi nisan ayı tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde milyonlarca öğrenci 9 gün tatil yapmış olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü sona erecek