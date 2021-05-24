Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren haber MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Okullar ne zaman kapanacak (2.dönem)? 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2021 yılı okulların kapanacağı - yaz tatilinin başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman sona eriyor?
Okullar ne zaman kapanacak 2021?
Yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. 2 Temmuz 2021 tarihinde okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.