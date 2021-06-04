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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

İlkokullarda 1 Haziran’dan itibaren başlayan haftada iki günlük yüz yüze eğitim önümüzdeki günlerde liseler ve ortaokullarda da geçerli olacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-04 01:49:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Normalleşme süreci ile birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime geçti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.

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