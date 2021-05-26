  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Trabzonspor'a dünya yıldızı! İmzayı attı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza!
Fatih Terim'den 14 kişi hakkında suç duyurusu!
Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti
Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı sınıflar ve eğitim kurumları haricinde 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitim devam edecek. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 17:21:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili için geri sayım başladı. Sınavlar sonrası başlayacak olan yaz tatili tarihi de öğrenciler için merak konusu oldu. "2021 yaz tatiline kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arayan öğrenci ve veliler, resmi açıklama ve MEB takvimine odaklandı.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kudüs hakkında flaş sözler: Buna Sultan Abdulhamit engel oldu!
Gündem

Kudüs hakkında flaş sözler: Buna Sultan Abdulhamit engel oldu!

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, "Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu. ..
Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu!
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük şirketi belli oldu!

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'ndan alınan sonuçlara göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 58,6 milyar lirayla ..
Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu
Gündem

Sedat Peker'i tutuklayıp BAE'ye teslim eden ülkeyi duyurdu

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, firari mafya lideri Sedat Peker'in BAE'ye kaçmasına yardım eden ülkenin Fas olduğunu öne sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay