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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Tam Kapanma tedbiri ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında okulların kapanacağı tarih ile ilgili bilgiler vermişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:11:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılıyor. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB’ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

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