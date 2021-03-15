Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak, ikinci dönem ara tatil olacak mı? Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2021 yaz tatilinin başlangıcına sayılı günler kaldı. MEB 2021 yaz tatilinin ne zaman olacağını duyurdu. İşte okulların kapanacağı tarih...
Türkiye bir senedir koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Milyonlarca öğrenci bir senedir uzaktan eğitim görüyordu. Normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitim yeniden başladı. Peki, yaz tatili ne zaman olacak?
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.