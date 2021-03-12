Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman soruları peş peşe araştırılmaya devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ikinci dönemi yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler ise okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için arayışla geçti.

Okullar ne zaman kapanacak?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, Nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor diye konuştu.Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara talil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.İllerdeki tablonun değişmesi halinde kapatma kararlarına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, buna ilin hıfzıssıhha kurulunun genel tabloya bakarak karar vereceğini, otomatik kapanma diye bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.