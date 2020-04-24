"Okullar ne zaman açılıyor?" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevapladı

Ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül virüs nedeniyle tatil edilen okullarla ilgili önemli ifadeler kullandı.

Okullar ne zaman açıklacak?

Sabah'ın haberine göre; Bakan Koca, "Okullar ne zaman açıklacak?" sorusuna şu cevabı verdi.

Okulların ne zaman açılacağını bayram öncesi gelişmelere ve genel tabloya bakarak belirleyeceğiz. Ancak liselere ve üniversiteye giriş, sınavlarının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, belli kurallar ve önlemler dahilinde yapılmasını hedefliyoruz.