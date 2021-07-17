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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılacak?

Bu sene uzaktan eğitim olacak mı? Son 1,5 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmen uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi birlikte sürdürdü. 2 Temmuz’da 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi ve telafi eğitimi başladı. Veliler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:19:00 -
Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınıyla birlikte bulaş zincirinin kırılması için öncelikle okullar uzaktan eğitime geçti. Geride bıraktığımız 1,5 yılda öğrenciler genellikle uzaktan eğitime devam etti. 5 Temmuz’da ise yüz yüze telafi eğitimleri başladı. Telafi eğitimine katılım zorunlu değil, veli tercihine bağlı olarak yapılıyor. Veliler ve öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılacak?

Milyonların merak ettiği “Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze eğitimle mi açılacak?” sorusuna cevap geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklaması yaptı.

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