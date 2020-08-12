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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta uzaktan 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitimlerin kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 21:01:00 - 2020-08-12 21:09:30
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlıyoruz. Bir ay sonra kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

"Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak."

"Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz."

"(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz."

"Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Vatandaş

Okulların birinci dönem açılması doğru değildir. 2. Dönem Şubat'ta açılmalıdır.
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bozeren

"okulum temiz" (!) belgesi alan okullar hemen açılsın, diğer okullar da o belgeyi alınca açılsınlar.
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