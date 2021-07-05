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Eğitim Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak?

MEB Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı MEB'in eğitim öğretim takviminde yanıt buldu. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 2021 Yaz tatili hangi tarihte bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 23:46:00 -
Okullar ne zaman açılacak?

2021 - 2022 eğitim yılında okullar ne zaman başlayacak? MEB Okullar ne zaman açılacak? soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Bakan Selçuk duyurdu

MEB Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

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