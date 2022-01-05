Okullar kapatılacak mı? Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?
Okullar ne zaman kapanacak? Koronavirüs salgınında vakalar hızla artmaya başladı. Bu durum ise “Uzaktan eğitim başlayacak mı?” sorusunun cevabının araştırılmaya başlanmasını sağladı. Peki, uşaktan eğitim ne zaman başlayacak? Omicron yüzünden uzaktan eğitim başlar mı?
Koronavirüs salgınında vaka sayısı 50 bini aştı. Vatandaşlar ise okulların kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, omicron yüzünden okullar tatil olur mu?
Okullar kapatılacak mı? Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitim iptal mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil” dedi.