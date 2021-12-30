Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de omicron varyantı sebebiyle vaka artışı yaşanıyor. Aileler ise okulların durumunu merak ediyor. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Okullar kapatılacak mı? Ocak ayında uzaktan eğitim başlayacak mı?

Okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bakan Özer, “Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz” dedi.