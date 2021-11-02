Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile yeniden uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar tekrar uzaktan eğitime geçer mi?

Okullar kapanır mı? Uzaktan eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimi sürdürmeye niyetli olduklarını belirtti. Benzer bir açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da geldi.

Koca, okullarda rastgele PCR taraması yapıldığı hatırlatılarak, bu çalışmanın sonuçlarının çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, sonuçların çıktığını, bu çalışmayı belli aralıklarla Milli Eğitim Bakanlığı ile tekrarlamak istediklerini söyledi. Koca, şöyle konuştu:

"Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1,1'den 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli, böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil."