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Eğitim Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı?
Eğitim

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı?

Okullar ne zaman kapanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde neredeyse bir buçuk yıl okullar uzaktan eğitim verdi. 6 Eylül 2021’de ise yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise havaların soğuması ve kapalı alanlarda vakaların hızla yayılma kaygısıyla yeniden uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı? Peki, uzaktan eğitim yeniden başlar mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 10:27:00 -
Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı?

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Artan vakalar sebebiyle aileler uzaktan eğitimin yeniden başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman uzaktan eğitime başlayacak? Bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanmasına ilişkin merak edilen sorulara sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Koca paylaşımında, “Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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