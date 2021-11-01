Milyonlarca öğrenci 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. Artan vakalar sebebiyle aileler uzaktan eğitimin yeniden başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman uzaktan eğitime başlayacak? Bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim yeniden başlayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanmasına ilişkin merak edilen sorulara sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Koca paylaşımında, “Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.