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Eğitim Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim olacak mı son dakika
Eğitim

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim olacak mı son dakika

Okullar ara tatilden sonra kapanacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl uzaktan eğitim sürdürüldü. 6 Eylül 2021’de ise 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Artan vakalar sebebiyle pek çok aile, okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, uzaktan eğitim olacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:11:00 -
Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim olacak mı son dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında  uzaktan eğitimle ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Okullar kapanacak mı?  Uzaktan eğitim olacak mı son dakika

Yüz yüze eğitimle ilgili olarak Bakan Özer, “Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman okulların açık tutulması için her türlü önlem alınarak okulların açık tutulması hedef alınıyor. Okullar bilişsel bilginin ötesinde kültür sanat eğitimi spor etkinlikleri gibi çok sayıda şeylerin geliştiği bir otamadır. Sadece öğrenme ortamı olarak bakmamak gerekiyor okullara. Milli Eğitim Bakanlığı süreci başarılı şekilde yürüttü öğretmenlerimizin dijital ortamlarda deneyimleri olmamasına rağmen fedakârlıkla yönettiler. Maske mesafe ve hijyen kuralların ötesinde bir önlem yok bunlara uyarak okulları açık tutabiliriz. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliği yönündeki en büyük Artık telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Dijital bağımlılıkları kiloyu çocukların psiko sosyal gelişimlerin nasıl telafi edeceksiniz? Türkiye’deki eğitim sistemi ülkenin evreni. Normalleşebilmek için eğitim ortamlarının normalleşmesi gerekiyor. Okulları kapatma lüksümüz yoktur. Vakaların belli bir noktaya gelmesi için okulların açılmasını bekleyemeyiz. Okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerlerdir. Türkiye’nin normalleşmesi için eğitimin normalleşmesi gerekiyor. Sistem kendi kendini kapatana kadar okullar açık olacak. 10 günlük periyotlarla bazı sınıflar açılıp bazıları kapanıyor. Tüm sınıfları kapalı olan tek okulumuz yok. 850 sınıfımız var bin 721 sınıf bugün kapalı yarın bazıları açılacak” dedi.

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