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Eğitim Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Ocak ayında okullar uzaktan eğitime geçer mi? 8 ay sonra vaka sayıları 40 bini aştı. Hal böyle olunca vatandaşlar uzaktan eğitimin yeniden başlayıp başlamayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim başlayacak mı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 21:35:00 -
Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir buçuk yıl uzaktan eğitim yapıldı. 6 Eylül 2021’de ise yüz yüze eğitim başladı. Geride kalan süreçte yalnızca vaka çıkan sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi. Artan vakalar ise aileleri kaygılandırdı. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi?

Okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Vaka sayısının 31 Aralık’ta 40 bini aşmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar” paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise “Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz” açıklamasında bulundu.

 

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