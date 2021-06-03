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Eğitim Okullar erken mi açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Eğitim

Okullar erken mi açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 18 Haziran’da sona erecek. Milyonlarca öğrenci 18 Haziran’dan itibaren dijital olarak karnelerini alabilecek. 2 Temmuz’a kadar okullarda telafi eğitim yapılacak. Salgının gölgesinde eğitim öğretimlerini tamamlayan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını, yaz tatilin e zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında okulların ne zaman açılacağını dile getirdi. Peki okulların açılış tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:29:00 - 2021-06-03 11:39:22
Okullar erken mi açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar 813 bin öğretmenimiz aşılandı. Geri kalan tüm öğretmenlerimiz bu aşılanacak." dedi. Selçuk, önümüzdeki yılın eğitim programına da değindi, "Okulları Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Risk gördüğümüzde bilimsel veriler ışığında kapatırız" diye konuştu.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılabilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

okullar ne zaman açılacak

MEB’den yapılan açıklamada şunlar dile getirilmişti:” 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

 

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