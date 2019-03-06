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Okullar arası futbolda şampiyonlar belli oldu

Okullar arası Yıldızlar Futbol müsabakaları oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:36
Okullar arası futbolda şampiyonlar belli oldu

Okullar arası Yıldızlar Futbol müsabakaları oynanan final müsabakasıyla sona erdi. Yeşiltepe Spor Kompleksinde yapılan ve birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ödül töreni yapıldı.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018 - 2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 11 Şubat - 5 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Okullar arası Yıldızlar Futbol müsabakaları sona erdi.Ödül törenine Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri,beden eğitimi öğretmenleri, okul idarecileri ve sporcular katıldı.


Okullar arası Yıldızlar Futbol kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması şöyle oluştu:


Yıldız Kızlar


1. Rahmi Akıncı Orta Okulu, 2. Ziya Gökalp Orta Okulu, 3. Kemal Özalper Orta Okulu.


Yıldız Erkekler


1. Hanımın Çiftliği Sadiye - Lütfi Evliyaoğlu Orta Okulu, 2. Rahmi Akıncı Orta Okulu, 3. Şehit Fuat Bozkurt Orta Okulu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:36
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