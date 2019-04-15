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Okullar arası futbol küçük erkekler il birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Okullar arası futbol küçük erkekler il birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.02-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Argıncık Stadında oynanan müsabakalara 23 takımdan 276 sporcu katıldı.


Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu ile Besime Özderici Ortaokulu arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen final müsabakasının normal süresi 0-0 berabere tamamlanırken Seri Penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Futbol Küçük Erkeklerde Şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.


Sporcuların İl Birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği turnuva sonucunda Şampiyon Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu olurken 2. Besime Özderici Ortaokulu, 3. Sümer Ortaokulu ve 4. Toki Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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