Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona erdi
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Boce Müsabakaları 26Şubat-4 Mart 2019 tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapıldı.06 Mart 2019 Çarşamba 12:36
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okullar arası Boce Müsabakaları 26Şubat-4 Mart 2019 tarihlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapıldı.
Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıralama şöyle oluştu:
Yıldız Erkekler
1. Erkenek Mustafa Kemal Orta Okulu Doğanşehir,2. Suluköy Kahramanlar Orta Okulu Yeşilyurt, 3. Milli Egemenlik Orta Okulu Yeşilyurt
Yıldız Kızlar
1. Erkenek Mustafa Kemal İmam Hatip Orta Okulu Doğanşehir, 2. Yaşar Öncan Orta Okulu Yeşilyurt, 3. Şeker Orta Okulu Yeşilyurt
Genç Erkekler
1. Erkenek Anadolu Lisesi Doğanşehir, 2. Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Battalgazi, 3. Aslantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Genç Kızlar
1. Erkenek Anadolu Lisesi Doğanşehir, 2. Turgut Özal Anadolu Lisesi Yeşilyurt, 3. Akçadağ Fatih Fen Lisesi Akçadağ
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