Okullar ancak aşıyla açık kalır

Göksel Çağlav Ankara

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs vakaları ve ölüm oranları Delta varyantına bağlı olarak artmaya devam ederken, kısıtlamaların tekrar yaşanmaması için aşılamaların tamamlanması gerekiyor.

Okulların yüz yüze eğitim ile açılmasına günler kala öğretmenlerin de büyük oranda aşıları tamamlanmış veya birinci doz aşılarını yaptırmış durumdalar. Yaklaşık 200 bin öğretmen ise aşı yaptırmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacaklar. Öğrenciler de velilerinin izni ile aşılarının birinci dozunu yaptırmaya başladı. Uzmanlar vaka artışının kontrol altına alınması ve okulların tekrar kapanmaması için tek yöntemin aşı olduğunun altını çizdiler.

Delta varyantı çok bulaşıcı ama daha az ölümcül

Akit’e değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Delta varyantının Türkiye’deki vakaların yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğuna dikkat çekerek, “Çok bulaşıcı olduğunu bildiğimiz bu varyant gerçekten hiç beklemediğimiz şekilde yazın vaka artışlarına yol açtı. Bunun nedeni aşıya güvenilip sosyal mesafeye dikkat edilmemesi. Aşısızlar ise toplu taşıma ve sosyal ortamlarda kontrolsüz normalleştiler. Bu yüzden ölüm sayıları da artmaya başladı. Delta varyantı çok bulaşıcı olmasına rağmen daha az ölümcül olduğunu biliyoruz. Peki ölüm oranlarının artması neden? Tabii ki ölümler, aşısız olanlarda görülüyor ve toplumumuzda aşı olmayan ve/veya aşılarını tamamlamayan ciddi sayıda vatandaşımız var” dedi.

“Karamsar tabloyu önlemek elimizde”

Artış gösteren tablonun değişmesinin aşılamada beklenen sayının yakalanmasına bağlı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti: “Okulların açılmasıyla vaka artışı ve ölüm oranları artacak. Hastanelerimiz ve yoğun bakımlarımız bu hasta sayısındaki artışı kaldıramaz ve yatak sorunu doğarsa, okullar açıldığı gibi tekrar kapanacak ve yasaklar yine geri gelecek. Bunu önlemenin tek yolu aşılanmadır. Tüm öğretmenlerimizin ve risk altındaki öğrencilerimizin bir an önce aşılanmaları ile bu karamsar tabloyu önlemek elimizde.”

