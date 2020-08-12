Okullar açıldığında işleyiş nasıl olacak?

Okullar açılacak mı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenecek mi soruları öğrenci ve veliler arasında merak konusu olurken Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Yüz yüze eğitim 1 ay ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk 31 Ağustos itibariyle uzaktan eğitim 21 Eylül itibariylede yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Ziya Selçuk, 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlanacağını belirtti.

Özel okullar isterlerse 17 Ağustos'dan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler yine uzaktan eğitim araçlarıyla eğitimlerine devam edecekler.

Uzaktan eğitim araçları öğrencilerin kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleri ile yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki konulardan oluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere hitaben; öğretmenlerimize, okullarımızın destek personellerine, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkezin sağlık durumu HES kodları marifetiylede takip altında olacak dedi. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edilebilecek ve gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

MEB tarafından öğretmenler, öğrenciler ve veliler için rehber kılavuzlar hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, teneffüs ve benzeri durumların nasıl yapılacağı gibi uygulamaların standartları bu kılavuzda yer aldığını açıkladı. Ziya Selçuk, okullarda ki maske tedariği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağını, okullarda hijyen standarlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği iki bin denetmen tarafından inceleneceğini belirtti. Açıklamasının devamında Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında özel bir uyum programı yapılacak olup uyum programının bir benzeri daha öncesinde de öğretmenlere yapılacağını söyledi.