Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayında okulların açılıp açılmayacağını, okullarda uygulanacak tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Okullar açılacak mı son durum?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayımlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Selçuk, pandemi sürecinde aldıkları her kararda bir çocuğun geleceğine dokunduklarını bildiklerini söyledi.

"Bilim Kurulu ile ilişkilerimize baktığımızda, toplumda olup bitene baktığımızda, öğretmenlerimize, illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Diyoruz ki 'Biz bu işe sahibiz, peşindeyiz.' Açmamak gerekiyorsa açmamakla ilgili gereken yapılır açmak gerekiyorsa açmakla ilgili... Şunu vurgulayarak söylemek isterim: Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirme noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Temel niyetimiz okulların açılması çünkü doğal olan budur. Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemalarda, çarşıda, pazarda, sokakta, sporda, sanatta vesaire, okullarla ilgili tümüyle bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp, en sağlıklı kararı çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için veririz."

Bakan Selçuk, Ahmet Hakan'ın 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağını sorması üzerine de "Onun hazırlığını yapıyoruz ve ona hazırız. Çok net." diye konuştu.