Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Salgında günlük vaka sayıları 1000’in altına düştü. Ancak veliler okulların açılması sebebiyle kaygılanıyor. Peki, bu sene okullar açılır mı?

Okullar açılacak mı? | Bu sene okullar açılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını açıkladı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihin pandeminin durumuyla ilgili olduğunu tarih yaklaştığında sürecin tekrar değerlendirileceğini belirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında genelge yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

İşte, o genelde:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

2020-2021 eğitim öğretim takvimi

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.