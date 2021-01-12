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Eğitim Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?
Eğitim

Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat 2021'de okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklama merakla bekleniyor. 2. dönem yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:17:00 -
Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle uzaktan devam eden okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ara tatil detayları ise merak ediliyor. Okulların 2. dönemde yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği araştırılıyor. Peki, Okullar 15 Şubat’ta açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak?

MEB’in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

15 Şubat'a kadar devam edecek olan tatil pandemi nedeniyle 3 hafta boyunca sürecek. 15 Şubat’ta ise okullarda ikinci dönem başlayacak.

Yeni bir karar alınmazsa 15 Şubat'ta okullarda yüz yüze eğitim başlayabilir. Koronavirüs vaka sayılarındaki güncel durum o tarihteki kararı etkileyecek.

Kabine Toplantısında okullar ile ilgili bir karar açıklanmadı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

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