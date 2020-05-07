Okullar 1 Haziran’da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?
Okullar hangi gün açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle okullar mart ayından bu yana kapalı. Milyonlarca öğrenci “Okullar ne zaman açılacak?” , “Okullar 1 Haziran’da açılıyor mu?” , “Okulların açılacağı tarih” , “Okullar ne zaman açılır?” , “1 Haziran’da okul var mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabına.
Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler TRT EBA kanalları ve EBA internet sitesi üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. LGS tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların 1 Haziran’da açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. İşte, detaylar.
Okullar 1 Haziran’da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?
Milyonlarca kişi okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı” dedi.
Kısacası 1 Haziran’da okulların açılacağıyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.