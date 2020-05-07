Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler TRT EBA kanalları ve EBA internet sitesi üzerinden eğitimlerini sürdürüyor. LGS tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler okulların 1 Haziran’da açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. İşte, detaylar.

Okullar 1 Haziran’da açılıyor mu? | Okullar ne zaman açılıyor?

Milyonlarca kişi okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı” dedi.

Kısacası 1 Haziran’da okulların açılacağıyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.