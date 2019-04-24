Okulda robot turnuvası

Samsun’da düzenlenen robot turnuvasında öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Özel Samsun Final Okulları 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında kodlama ve robotik öğretmenleri Çağlar Turgut eşliğinde Final Maker eğitimleri kapsamında öğrencilerin kod bilgilerini ve manuel olarak robotu kontrol etme becerilerini ölçen bir robot turnuvası düzenlendi. Turnuvada öğrenciler kendi kodladıkları robotlarla önceden belirlenmiş bir parkurda görevleri tamamlamaya çalıştı. Parkurda sahildeki atıkları temizleme, kentsel dönüşüm ve doğal afet alarmı görevleri yer aldı. Her bir görev kendi içinde çeşitli puanlara ayrıldı. Öğrenciler 90 saniyelik bir süre içerisinde parkuru tamamlamak için çaba sarf etti. Zamana karşı yarışan öğrencilerin çabaları görülmeye değerdi.

Robot turnuvasında parkuru en hızlı tamamlayan 5/A sınıfından Kerem Türkman birinci olurken, ikinci 6/A sınıfından Gökhan Damar, üçüncülüğü ise 6/B sınıfından Ömer Onur Çil elde etti.