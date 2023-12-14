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Dünya Okulda öğretmenden skandal 'terör' ödevi!
Dünya

Okulda öğretmenden skandal 'terör' ödevi!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 21:35:00 -
Okulda öğretmenden skandal 'terör' ödevi!

İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

Öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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