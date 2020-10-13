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Yerel Okulda koronavirüs hareketliliği! Bütün sınıf karantinaya alındı
Yerel

Okulda koronavirüs hareketliliği! Bütün sınıf karantinaya alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir ilkokulda yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve öğrencinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Sınıftaki 30 öğrenci 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:35:00 -
Okulda koronavirüs hareketliliği! Bütün sınıf karantinaya alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanmıştı. Bu durum özellikle velilerde tedirginlik yaratırken, Ordu'dan endişe edici bir haber geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı.

"Bir sorun yok, eğitim devam etmektedir"

Okul görevlileri tarafından sınıfta dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sınıfın karantinaya alındığını belirten Demirbaş, "Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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