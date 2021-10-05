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Yaşam Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda eğitim gören 34 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine okul kantininde incelemelerde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 23:09:00 -
Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

İzmir'deki bir ortaokulda eğitim gören 34 öğrenci, okulda yedikleri bir yiyecekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından okul kantininde inceleme başlatıldı.

Buca ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin hepsinin birden hastalanması, gıda zehirlenmesi şüphelerini gündeme getirdi. 34 öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

34 öğrenci hastaneye başvurdu

Yıldız Mahallesi'nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu'nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kantinde inceleme başlatıldı

Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hatalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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