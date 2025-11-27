Okulda boğazına cisim kaçan ilkokul 2. Sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okulda boğazına bir cismin kaçması sonucu hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu, ziyarette Kuran'ı Kerim okudu.
Dün öğle saatlerinde Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Polat'ın cenazesi, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Belediye Başkanı Selahattin Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada; "Evladımız Ahmet Emiralp'in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ziyarette Kuran'ı Kerim okudu.
Cenaze namazına, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı.