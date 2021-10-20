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Dünya Okulda ateş eden öğrenciyi okulun müdürü durdurdu
Dünya

Okulda ateş eden öğrenciyi okulun müdürü durdurdu

Geçen ay 6 kişinin öldüğü okul saldırısının şokunu yaşayan Rusya'nın Perm bölgesi, yine korku dolu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:39:00 -
Okulda ateş eden öğrenciyi okulun müdürü durdurdu

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi okula soktuğu silahla iki kez ateş etti.

Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi. Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

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